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وقد رافق الوزير، خلال الجولة اللواء طارق نصير وعبد الفتاح العاصى، والدكتور علاء عيد، والدكتور أيمن إمام، وكان فى استقبالهم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة واللواء طارق طبوزادة مدير مطار مرسى علم.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.
وتاتى الزيارة فى إطار أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزارء من كل من وزارة الطيران المدنى ووزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية، لتنفيذ خطة الدولة فى تعزيز النواحى البيئية والصحية والأمنية، من خلال التفتيش الدورى على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.
وخلال الزيارة تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولات تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى لمطارى الغردقة ومرسى علم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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