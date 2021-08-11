جولات تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى لمطارى الغردقة ومرسى علم

جدة - نرمين السيد - وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بقيام اللجنة بجولة تفقدية لمطارى الغردقة ومرسى علم، حيث قامت لجنة التفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات والفنادق، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى بزيارة تفقدية لمطارى الغردقة ومرسى علم.





وقد رافق الوزير، خلال الجولة اللواء طارق نصير وعبد الفتاح العاصى، والدكتور علاء عيد، والدكتور أيمن إمام، وكان فى استقبالهم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة واللواء طارق طبوزادة مدير مطار مرسى علم.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية لمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات والمنتجعات السياحية المصرية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.

وتاتى الزيارة فى إطار أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزارء من كل من وزارة الطيران المدنى ووزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية، لتنفيذ خطة الدولة فى تعزيز النواحى البيئية والصحية والأمنية، من خلال التفتيش الدورى على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصرية.