انطلاق الفوج الأول للمعسكر التثقيفى للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انطلق اليوم الأربعاء، الفوج الأول المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالى 2021 - 2022م، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف يومى الخميس والجمعة 12و13/ 8 / 2021.





يأتى ذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التى تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، كما يأتى بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ ، تحت عنوان "أهمية الحضارة والثقافة فى بناء الشخصية". ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

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