عاجل.. السيسى يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على أحد كبارى التجمع الخامس

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز، على الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.





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