مطار القاهرة يكرم مدير وردية لأمانته

جدة - نرمين السيد - كرم المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى كلا من أحمد محمد حسين لحصوله على درجة الماجستير تخصص (موارد بشرية)، بعنوان أثر رأس المال البشرى على حركة إدارة المعرفة دراسة ميدانية على شركة ميناء القاهرة الجوى، وأيمن محمد عبد الغفار لحصوله على درجة الماجستير تخصص (استثمار وتمويل) بعنوان مقياس أثر التمويل برأس المال المخاطر على القيمة الاقتصادية المضافة، وأحمد سعيد حامد على مجهوداته وتفانيه فى العمل والمحافظة على أموال الشركة، جاء ذلك أثناء عمل لجنة الراكد لتسليم الأصناف المباعة من راكد الإسكراب.





كما كرم عادل سليمان جاب الله مدير وردية بشركة (حماية) وذلك لأمانته حيث عثر على أنسيال ذهب بمنطقة بوابات الوصول فقام بتسليمه على الفور إلى ضابط صالة الوصول. يأتى ذلك لحرص رئيس ميناء القاهرة الجوى لأهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز المجتهدين فى العمل وذوى الأمانة والخلق الرفيع.

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