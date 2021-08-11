جدة - نرمين السيد - تضم مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جامعة أهلية غير هادفة للربح أسستها وزارة الاتصالات ومُتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتهدف الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية، بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 فى التحول الرقمى.





ويتناول الفيديو جراف التالى أبرز المعلومات عن الجامعة الأهلية:

وتشمل 4 كليات هى «علوم الحاسب - الهندسة - تكنولوجيا الأعمال - الفنون الرقمية» تقدم الجامعة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو جراف.. مدينة المعرفة تحتضن أول جامعة تكنولوجية فى الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.