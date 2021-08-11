/644989/حنان-مطاوع-تحصد-لقب-أفضل-ممثلة-دراما-بمهرجان-همس-للأداب-والفنون

حصدت الفنانة حنان مطاوع على لقب أفضل ممثلة بمهرجان همس للأداب والفنون في دورته التاسعة، وذلك لتألقها بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2021 وحصد على ردود فعل إيجابية وإشادات قوية من قبل النقاد والجمهور.

دوت الخليج يرصد تكريم حنان مطاوع بمهرجان همس للأداب والفنون

واجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بهرجان همس للأداب والفنون على تكريم الفنانة حنان مطاوع بعدما أعلنت عن تكريم الفنان نضال الشافعي، والفنانة هبة عبد الغنى، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمد رياض، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان أحمد بدر، والمطرب محمد ثروت.

الجدير بالذكر أن مسلسل «القاهرة كابول» رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

مسلسل القاهرة كابول لحنان مطاوع

وينقل مسلسل «القاهرة كابول» صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.

حنان مطاوع تتألق في مسلسل إلا أنا بحكاية أمل حياتي

وكانت قد تألقت الفنانة حنان مطاوع بمسلسل «إلا أنا» من خلال حكاية «أمل حياتي» التي تكونت من 10 حلقات حول فتاة توجه حياتها خصيصا لأخواتها وتدخل في صراعات عديدة مع المشاكل، ومسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.