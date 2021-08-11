/644988/بسبب-لواء-شرطة-تغريم-فرج-عامر-رئيس-نادي-سموحة-100-ألف-جنيه-مستندات

قال اللواء سعيد رشاد انه حصل علي حكم قضائي باسترداد عضويته العاملة وانه لم يعد مفصولا من نادي سموحة ومع ذلك يرفض رئيس النادي فرج عامر تنفيذ العديد من الاحكام الصادرة بعودة عضويته ضاربا بتلك الاحكام بعرض الحائط.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الغرامة التي فرضت على فرج عام رئيس نادي سموحة:

تغريم فرج عامر

أكد اللواء سعيد رشاد، في تصريحات صحفية أن محكمة الاسكندرية الابتدائية رفضت الاستىناف المقدم من رئيس نادي سموحة والذي يحمل رقم (865)لسنة 77ق.

وأصدرت المحكمة، حكم نهائي في القضية رقم (906)لسنة 2018المقدمة من سعيد رشاد يطالب «فرج عامر» بدفع 100الف جنية تعويض نهائي (بصفتة) رئيس النادي تعويضا أدبيا وماديأ عن عدم تنفيذه الحكم رقم 11202الصادر من مجلس الدولة يوم 23/4/2014بايقاف قرار مجلس ادارة النادي بفصل «رشاد» عن عضويته العاملة.

تنفيذ الحكم

كما أكد رشاد أن ما يقوم به رئيس النادي من عدم تنفيذ احكام القضاء اهدار للمال العام لان تلك التعويضات يتم دفعها من خزينة النادي ويتحمل تلك الخسائر اعضاء سموحة، مؤكدا ان القرار صادر بدفع التعويض بصفته رئيس للنادي وليس بشخصه.

وأوضح رشاد أن هناك العديد من قضايا التعويضات مقدمه من العديد من ابناء النادي اللذين تم منعهم من الدخول.

حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

يدخل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب بترو سبورت الذى ستقام عليه مباراته القادمة فى الدورى أمام نظيره إنبى.

واختتم سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي ،صباح اليوم لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى ، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.