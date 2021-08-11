/644985/بالأرقام-ماذا-فعل-إيهاب-جلال-أمام-الأهلي-في-12-مواجهة-سابقة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نظيره الإسماعيلي في التاسعة من، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
واجه إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى، الأهلى فى 12 مباراة أثناء قيادة أندية المصري والزمالك والمقاصة وانبى.
وحقق إيهاب جلال، الفوز على الأهلى في مباراة وحيده وتعادل فى مباراتين وتعرض للهزيمة فى 9 أخرين وسجل لاعبوه 6 اهداف وسكنت شباك مرماه 23 هدف.
وحقق إيهاب، الفوز الوحيد له أمام الأهلى مع المقاصة بنتيجة 1/0 موسم 2015 -2016 .
ويدخل الأهلي، مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا”.
وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة. فيما يخوض الإسماعيلي مباراة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر في 10 مباريات.
قائمة الأهلي
وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.
قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.
خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.
خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.
خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.
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