انطلاق فعاليات المعسكر التثقيفى للأئمة والطلاب الوافدين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات المعسكر التثقيفى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، للأئمة والطلاب الوافدين والذى تستمر أعماله حتى السبت المقبل فى الإسكندرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ.





وقال وزير الأوقاف، فى تصريح اليوم، إنه فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، انطلق اليوم الأربعاء الفوج الأول المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالى 2021 - 2022، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ، تحت عنوان (أهمية الحضارة والثقافة فى بناء الشخصية)، ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة. وأوضح وزير الأوقاف، أن برنامج المعسكر سوف يتضمن العديد من البرامج التدريبية التى تتعلق بالهجرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية وركائزها وأسسها التى تستند إلى الإسلام ومبادئه الكلية، والتى تمثل أرقى حالات التسامح والتعايش الإيجابى بين الأمم والشعوب برغم اختلاف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس، والتى لا تزال قادرة على تحقيق العيش المشترك، وبيان مدى علاقة المسجد والسوق بالمواطنة وأركان الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته ومؤسساته.



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