مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة

جدة - نرمين السيد - قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فى قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".





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