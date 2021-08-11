نائب محافظ الجيزة تشهد احتفالية ختام الأنشطة التربوية الصيفية لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التربية والتعليم، معرض ختامى للأنشطة التربوية لطلاب مدارس المحافظة، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة، لخلق مناخ إبداعى للطلاب يساعد على نمو قدراتهم وتطوير مهاراتهم الابتكارية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.





وشهدت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وفقا لبيان صحفى، فعاليات معرض الأنشطة الصيفية للوقوف على المعروضات الفنية والتعليمية والابتكارية التى نفذها الطلاب، وذلك بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والدكتورة راندا أحمد حافظ رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقدت نائب المحافظ، أرجاء المعرض والذى ضم نوعيات مختلفة من الأنشطة تمثلت فى "نشاطك من بيتك" لإنتاج الوسائل التعليمية واللوحات الفنية "قرأت لك" ويضم المكتبات والبامفلت من صنع الطلاب والذى يحتوى على مواد تعليمية وتثقيفية بالإضافة إلى الأركان الخاصة بالتربية الرياضية ومعسكر الكشافة والمرشدات والتربية النفسية والاجتماعية إلى جانب الوحدات المنتجة والصحافة ومعرض لتكافؤ الفرص وإبراز دور المرأة بالمجتمع.

وأشادت نائب المحافظ، بمعروضات الطلاب وقدرتهم على الإبداع والابتكار فى ظل جائحة كورونا من خلال إعادة تدوير خامات البيئة والمخلفات بإنتاج معروضات فنية وتعليمه، مؤكدا على ضرورة أن تكون تلك الابتكارات نواة يتم العمل عليها وتنميتها لتثمر وتنتج مزيداً من الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على تقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية من خلال إقامة مسابقات لاختيار الطلاب المتميزين ودعم قدراتهم وتوفير التدريب اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع المدنى.