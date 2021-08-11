/644983/ميسي-يكشف-موقف-مبابي-من-الرحيل-عن-باريس-سان-جيرمان

نشرت تقرير صحفية، عن بقاء كليان مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، وأكدت التقارير الإعلامية، أن مسئولي الفريق الفرنسي، أخبروا ليونيل ميسي ببقاء مبابي في صفوف الفريق.

ويستعرض دوت الخليج موقف مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان:

أكدت تقارير صحفية وإعلامية أن ليونيل ميسي، أخبر المقربين منه ببقاء كليان مبابي في صفوف الفريق الفرنسي.

يذكر أن كليان مبابي طلب من إداراة باريس سان جيرمان فسخ تعاقده، ولكن الإداراة رفضت ذلك، وتغير موقف مبابي من الرحيل بعد ذلك، وذلك بسبب تعاقد باريس سان جيرمان مف ليوينيل ميسي، مما شجع مبابي على البقاء.

تصريحات ليونيل ميسي عن الدوري الفرنسي

تحدث ليونيل ميسي عن الدوري الفرنسي وقال:” كنت أتابع الدوري الفرنسي منذ فترة طويلة، وشاهدت مباريات باريس سان جيرمان والدوري تطور كثيرا خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع: “لدي العديد من الأصدقاء في الدوري الفرنسي، وعلى رأسهم دي ماريا، ونيمار وفيراتي”.

وقال ميسي عن فرياتي: “فيراتي من اللاعبين المميزين بدون أدنى شك، وأثبت أنه رائع، وهو أفضل لاعب في العالم في هذا المركز، وسعيد بأنني سألعب بجانبه لأنه لاعب مزهل”.

وتابع: “أعرف فيراتي خارج الملعب، ويقدم أداء رائع مثل تشافي وإنيستا”.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.