«شفرة التليفون» تكشف سر خيانة «إسلام» لـ«هدى» مع جارته بعد 4سنين جواز

/644981/شفرة-التليفون-تكشف-سر-خيانة-إسلام-لـهدى-مع-جارته-بعد-4سنين-جواز

«جوزي بيخوني مع جارتي».. بهذة الكلمات رفعت «هدي» صاحبة 26 سنة ضد زوجها «اسلام»32 سنة دعوي خلع بمحكمة الأسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

لاحظت علي زوجي بعض التصرفات الغريبة

روت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج» : «متزوجة بقالي 4 سنين ..وعندي طفلة.. تزوجته بعد قصة حب طويلة..لاحظت علي زوجي بعض التصرفات الغريبة في الفترة الأخيرة، وبقى يقعد كتير قدام شاشة الموبيل أثناء وجوده في المنزل غير مهتم بيا ولا بمسؤلية بنته».

فك شفرة الهاتف

أشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «شكيت في زوجي بعد اهماله كافة واجباته المنزلية متفرغا لهاتفه المحمول ..فقررت سرقة هاتفه المحمول لقطع الشك وأريح بالي .. وانتهزت فرصة نسيان هاتفه المحمول في المنزل فأغلقته وذهبت إلي محل صيانة لفك شفرة الهاتف».

لو مش عجبك الباب يفوت جمل

اختمت الزوجة ل «دوت الخليج» : «فوجئت برسائل كثيرة علي تيلفون زوجي تدل علي وجود علاقة محرمة بجارتي ، وبمواجهة زوجي بالرسائل قالي أنا علي علاقة بيها من 3 سنين من قبل جوزها .. أنتي مالك.. أنا راجل أعمل اللى أنا عايزة.. ولو مش عجبك الباب يفوت جمل ..فلجأت للمحكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده».