/644980/القانون-سيحكم-بيني-وبينه-العوضي-يتوعد-للمتسبب-في-أزمة-ياسمين-عبد-العزيز

وجه الفنانة أحمد العوضي رسالة غامضة في أول تعليق له عقب سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بمدينة بمدينة جنيف بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة منذ أسابيع ونتيجة لخطأ طبي تعرضت لتسمم في الدم أودى بها إلى العناية.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد العوضي بعد سفر زوجته ياسمين عبد العزيز لسويسرن

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” متوعدا للمتسبب في أزمة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقال: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث”.

واختتم العوضي تهديده قائلا: “لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.

وكان قد أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة، وبعدها بقليل ونقلت ياسمين عبد العزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي، كما أن حالتها كانت مستقرة حتى إنتقالها.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز

جرت ياسمين عبد العزيز منذ أسابيع قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.