/644979/برلماني--محافظة-البحيرة-تشهد-طفره-تنموية-بفضل-حياة-كريمة

ثمن النائب علاء حمدي قريطم،عضو مجلس النواب، ، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة " كمشروع قومى خدمي تنموي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا و توفير عيشة كريمة لأهالينا المصريين، مؤكدا ً أن ما تشهده محافظة البحيرة من تنفيذا المشروع القومي بمثابة طفره تنموية شاملة تشهدها المحافظة ولم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة وتتم الان علي ارض الواقع.

دوت الخليج وحياة كريمة

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مبادرة حياة كريمة وما يتم في تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة والتي كلّفت حتى الآن 400 مليون جنيه، بواقع 110 مشروعات، و تُنفَّذ في 6 مراكز تضم 42 قرية و3900 تابع، ويستفيد منها 3.6 مليون مواطن، لاقت صدي وتأيد وترحيب كبير من المواطنين الذين يوجهون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص هذا الحجم الكبير من مشروعات المبادرة للمحافظة.

مجلس النواب وحياة كريمة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إجمالي المشروعات في المبادرة يصل إلى 8461 مشروعًا وذلك في مجالات تنموية متعددة مثل الصرف الصحي والمياه والرياضة والتعليم وغيرها من القطاعات على مستوى المراكز الـ6.

وأختتم النائب علاء حمدي قريطم، بأن مبادرة "حياة كريمة" هي امتداد للمبادرات التنموية الكبري التى تبناها الرئيس السيسى منذ اول يوم له في رئاسة البلاد من أجل الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والخدمي لاهالينا في القرى الأكثر احتياجا بريف وصعيد مصر، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.