/644978/وسط-احتفالات-واسعة-دوري-مستقبل-وطن-ينطلق-فى-سوهاج-صور

وقال أمين الحزب أن الدورى الذى يعد الأقوى والأكبر فى مصر لاكتشاف المواهب الرياضية فى لعبة كرة القدم، يأتى فى إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب، واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم، ويقام تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وبمتابعه من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

دوت الخليج يرصد انطلاق دوري مستقبل وطن بسوهاج

وأوضح النائب مدحت المدنى عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب، أن الدورى سيقام بمشاركة أكثر من 450 فريقا يمثلون جميع قرى ومراكز محافظة سوهاج، لافتا إلى أنه يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من ١٨ عاما إلى ٣٥ عاما، وتجرى مبارايته خلال الفترة من ١٠ أغسطس الجارى، وحتى 7 أكتوبر القادم على مستوى الأمانات الحزبية بمختلف مراكز المحافظة.

وقال النائب محمد محمود لبيب عضو مجلس النواب وأمين تنظيم الحزب، أن مسابقات الدورى ستجرى علي 4 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والنجوع، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة، وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل المحافظة، لافتا إلى أن التصفيات ستكون على مستوى الأمانة المركزية للحزب وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب .

وأوضح ياسر السنوسى وعرفات الهوارى مشرفى ومنسقى الدورى، أنه بالنسبة للفرق المشاركة فالفريق الواحد يتكون من 5 لاعبين منهم حارس المرمي، بالإضافة إلي 3 لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18 سنة إلى 35 سنة، ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين إثنين فقط يتجاوز سنهم 35عاما، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري، لافتين إلى أن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى كل مركز من المقرر أن تحصل على جوائز مالية كبيرة بخلاف الكأس لفريق المركز الأول والميداليات للمركزين الثانى والثالث، كما سيحصل الفريق الحاصل على المركز الأول علي مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مالية مقترحة 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه، فيما سيحصل الفريق الأول على مستوى الجمهورية علي ميداليات بجانب درع وجائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه، والثاني سيحصل على ميداليات وجائزة مالية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه، والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

دوري مستقبل وطن بسوهاج

وأشار السيد أبوعلى أمين الإعلام بالمحافظة، إلى قيام أمانة الحزب بالمحافظة بعقد عدة إجتماعات على جميع المستويات لانطلاق فعاليات الدورى وضمان نجاحه، لافتا إلى قيام أمانة الإعلام بعمل الفيديوهات الترويجية والبنرات للإعلان عن فعاليات الدورى، فضلا عن القيام بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أنشطة الدورى على مستوى المحافظة، ولجان مماثلة في جميع المراكز والأقسام .

وقد بدأ حفل إفتتاح الدورى - الذى جرى برعاية وحضور النائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ - بتلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهورى وأعقب ذلك أنشطة الحفل من فقرات للطبل البلدى والمزمار وأغانى وطنية وفنية شهدت تفاعلا كبيرا من جمهور الحضور فضلا عن إطلاق للبالونات والألعاب النارية والتى أضاءت سماء الملعب.

دوري مستقبل وطن بمحافظة سوهاج وتحيا مصر

وحضر فعاليات الحفل من نواب الحزب عن مجلس الشيوخ كل من النواب مجدى القاضى، ومحمود أبوسديرة، ومصطفى قدرى الشريف، ومدحت المدنى، وأحمد فوزى عبدالكريم، ورشا إسحاق، ومن أعضاء مجلس النواب كل من: محمد لبيب، وخليفة رضوان، ورفعت شكيب، وياسر الهوارى، وعاطف كعربان، وألفت المزلاوى، ورقية الهلالى، ومن أمناء لجان الحزب كل من:على الدردير، وصلاح درويش، ورجب القرم، وأحمد أبودومة، وعرفات الهوارى، ومحمد الطويقى، ومحمد رشاد، والسيد أبوعلى، فضلا عن عدد من أمناء المراكز، وأعضاء أمانات الحزب على مستوى المحافظة.