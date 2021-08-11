طارق حامد يخوض تدريبات خاصة في «الجيم»

أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي عصر اليوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز أمس على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل بالإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

جرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

حرص محمد أشرف “روقا” لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بعد تعرضه وزملاءه أيمن حفني ومحمود حمدي “الونش” وإسلام جابر لحادث سير أثناء عودتهم بالسيارة الخاصة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد روقا أن الحادث كان بسبب عطل مفاجئ في إطار السيارة مما تسبب في خلل في سير السيارة وانفجار إطارها.

وتابع روقا: “الحمد لله أنا وكل زملائي بخير ولم يتعرض أحد لمكروه، وفي طريقنا للعودة إلى القاهرة بشكل طبيعي”.

تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري