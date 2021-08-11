/644972/اللجنة-المنظمة-في-طوكيو-تضع-فريال-أشرف-وبعثة-الكاراتية-في-ورطة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بعدما وقعت اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية بطوكيو في خطأ كبير حيث قامت اللجنة بإرسال الحقائب الخاصة للاعبين على مطار ناهيتا بدلا من مطار ناريتا والذي ستقلع منه طائرة اللاعبين وينتظر اللاعبين حاليا بالمطار ساعة ونصف حتى تعود الحقائب لمطار المغادرة وتضم البعثة العائدة غدا كل من بعثة الكاراتية وبعثة منتخب الخماسي.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة فى دبى ترانزيت، ومنها إلى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة .

وتصل بعثة الكاراتيه والخماسي الحديث للقاهرة فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء الخميس.

فيما عادت أمس جيانا فاروق بطلة الكاراتيه صاحبة المدالية البرونزية و بعدها بعثة منتخب رجال كرة اليد صاحب المركز الرابع.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

وحققة الفوز على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني. نرصد أهم المعلومات عن بطلة الكاراتيه صاحبة الميدالية الأولمبية الخامسة لمصر.

-تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999.

-بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها.

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية.

-لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة.

-أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

-بعد حصدها «ذهب» طوكيو فريال أشرف تصنع المجد.

-أول ذهبية بالأولمبياد منذ ١٧ عاما.

-أول سيدة مصرية تحصد ميدالية ذهبية عبر تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

-أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية بالألمبياد.

-حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 في المغرب في عام 2017، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.