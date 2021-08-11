أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر الشهرية 2021

يحرص بنك مصر على كسب العملاء كل يوم بما يقدمه من عروض مالية وعروض تمويلية، وعروض على شهادات الادخار ذات أعلى عائد يمكن الحصول عليه من البنوك، ويقدم بنك مصر العديد من الشهادات ذات العائد المتغير والتي تمتد إلى ثلاث سنوات أو خمس سنوات وتتعدد مميزات هذه الشهادات التي نتعرف على أنواعها في التالي.

أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر

تختلف أسعار الفائدة التي يقدمها بنك مصر على الشهادات التي يصدرها البنك، ويعلن عنها كل فترة ويقدم من خلالها أعلى عائد مما يجذب العديد من العملاء للحصول عليها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ومن هذه الأنواع :

شهادة القمة ذات العائد الشهري 11%

شهادة ثلاثية ذات عائد شهري ولكنه متغير.

شهادة بنك مصر الثلاثية ذات العائد ربع سنوي. 8.50%

الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت(الشهري، والسنوي). 8%، و9.50%

شهادات أمان المصريين 13%

شهادة القمة ذات العائد الشهري

يقدم بنك مصر شهادة القمة وهي من أعلى العائدات التي يحرص الكثيرين على شرائها ويصل العائد بها إلى 11%

تتميز الشهادة بأنه يمكن تجديدها تلقائياً، ويتم الحصول على العائد بدورة شهرية.

قيمة الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفتها. معدل الصرف ثابت ومدتها ثلاث سنوات.

يحصل على هذه الشهادة الأفراد الطبعيين من أي من فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية.

يتمك استرداد القيمة أو بعض منها بعد مضي المدة القانونية حسب الشهادة.

شهادة أمان المصريين

يوفر بنك مصر شهادة متميزة وتعرف باسم شهادة أمان ذات العائد الأعلى وهو بقيمة 13% وهي أعلى من شهادة القمة، ولذلك تعتبر من أهم وأفضل الشهادات التي يقدمها البنك :

تتميز شهادة أمان بإصدارها لمدة ثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد لمرتين فقط.

يتم شراء الشهادة بقيمة تبدأ من 500 جنيه و حتى 2500 جنيه، مضاعفات الرقم 500.

قيمة الفائدة ثابتة وتصرف في نهاية مدة الشهادة.

شهادات ثلاثية من بنك مصر

الشهادات الثلاثية من بنك مصر هي شهادات متغيرة العائد يتم صرف العائد المتغير شهرياً أو ربع سنوي وتصل فائدة العائد المتغير في الشهادة الثلاثية ربع سنوي 8.50% وقيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة هو ألف جنيه مصري.