نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق. تعديل السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والعلمين فى الصيف

وترصد " دوت الخليج " فى التقرير التالى تفاصيل القرار. ينفذ القرار خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويًا. القرار يشمل طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153 القرار يشمل طريق مطار العالمين السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات. 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل. 70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين. 80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل السرعات المقررة على طرق الإسكندرية ومطروح والعلمين فى الصيف.. إنفوجراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.