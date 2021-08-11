وزيرة التضامن توجه فريق أطفال بلا مأوى بإنقاذ أسرتين فى القاهرة وبنى سويف

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة الحالات أن السيدة "ر.أ" 37 عاما متواجدة بالشارع ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وعامين ونتيجة لعدم القدرة على إعادتها للزوج وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة تم إيداعها وأطفالها الثلاثة بمركز استضافة المرأة بالقاهرة، كما تم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لتقديم الدعم القانونى.

كما تعامل الفريق، وفقا لبيان صحفى، مع سيدة أخرى فى العقد الثالث من العمر تدعى (س.م.م) وطفلها (ى.م) 4 أعوام من محافظة بنى سويف ونتيجة لخلافات عائلية تركت المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالهرم.

كما تم عمل مسحة كورونا بمستشفى حميات العباسية وتم إيداع الطفل بدار رعاية بالجيزة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" فى 13 محافظة هى الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهى: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.

