النشرة المرورية: كثافات على كورنيش النيل أمام ماسبيرو بسبب كسر ماسورة مياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ومحور طريق الجيش عند منطقة كوبرى ستانلى حتى جليم، وكذلك عند محور قناة السويس المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، وأيضا بعض الكثافات بشارع عبد السلام عارف.

أما محافظة بورسعيد فتشهد أحجام متفرقة بشارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، ومحافظة الشرقية تشهد كثافات بشارع المحافظة وأيضا ميدان الصاغة.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تقابلنا بعض الأحجام أعلى مناطق الكنيسة، وأعلى مناطق الأتوستراد، وأعلى منطقة المرج المتجه لنفق السلام.

وواصل: أما بالنسبة لمحور 26 يوليو، فيشهد أحجام مرورية أعلى ناهية للقادم من أكتوبر، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، لذا لا يفضل تغيير أى اتجاهات.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، نصح صابر بتجنب محور صلاح سالم وسلوك محور النصر خصوصا للقادم من حديقة الأزهر والمتجه إلى مناطق القلعة بسبب ظهور كثافات مرتفعة.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى 15 مايو، كما أن كوبرى 6 أكتوبر تعتبر الحركة فيه متوسطة، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر إلى وجود كسر ماسورة مياه بالكورنيش أمام ماسبيرو المتجه لمعهد ناصر، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع شركة المياه، وجار حلها.