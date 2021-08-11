محافظ كفرالشيخ: فتح باب التقديم لمدارس التمريض السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - قرر جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فتح باب التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسى (2021 - 2022) المدرجة بالموازنة، بحد أدنى 275 درجة على مستوى مراكز المحافظة، ابتداءً من يوم السبت المقبل ولمدة أسبوعين.





وقال المحافظ، وفقا لبيان اليوم الأربعاء، إنه يجب على المتقدم أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصى وكشف الهيئة، مشيرا إلى أن التقديم يستمر على مدار أسبوعين بجميع مدارس التمريض بمراكز المحافظة، موضحا أنه تم تحديد يوم 21 حتى يوم 26 من الشهر الجارى للمتخلفين عن التقديم فى الأيام السابقة. وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تحديد يوم السبت الموافق 2021/8/14 لقبول أوراق الحاصلين على مجموع 279.5 -280، والأحد الموافق 2021/8/15 للحاصلين على مجموع 278.5- 279، والاثنين الموافق 2021/8/16 للحاصلين على مجموع 277.5- 278، والثلاثاء الموافق 2021/8/17 للحاصلين على مجموع 276.5 -277، والأربعاء الموافق 2021/8/18 للحاصلين على مجموع 275.5- 276، والخميس الموافق 2021/8/19 للحاصلين على مجموع 275.

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