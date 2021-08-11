تعديل سرعة المركبات على طريق الإسكندرية - مطروح - السلوم خلال أشهر الصيف 

جدة - نرمين السيد - نشرت الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" قرارا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتعديل السرعات المقررة لحركة سير المركبات على بعض الطرق الصحراوية السريعة، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويا.





وتضمن قرار وزير الداخلية تحديد السرعة على طريق "الإسكندرية / مطروح / السلوم" ابتداء من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153 (مطار العلمين)، بحيث يكون 60 كم - ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها، وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل. كما تحددت السرعة بـ70 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، و80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.



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