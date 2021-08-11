فيديو.. محافظ شمال سيناء شاهد على عقد قرآن أول عروس من دار الأيتام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب بشمال سيناء.

وهنأ محافظ شمال سيناء العروسين مروة حمادة تامر رامى "مواليد عام 2003" وهشام السيد محمد سليمان "مواليد 1995" بعقد القرآن السعيد، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة.



وأشار المحافظ إلى الإشراف على تجهيز العروس وتوفير كل احتياجاتها والاتفاق مع العريش على اعداد مسكن الزوجية المناسب مع مراعاة كل حقوق العروس من قائمة المفروشات والمهر والمؤخر وغيره من اشتراطات عقد القرآن أسوة بأى عروس، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل مسؤولى دار رعاية الأيتام لما يقومون به فى سبيل تربية ورعاية الأيتام وتعليمهم.



وأكدت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء أن عقد القران يعد أول حالة عقد قرآن لإحدى فتيات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، والتى تضم نحو 30 طفلا وطفلة من الرضع والمقيدين فى المدارس لتعليم الأساسى والتعليم الفنى، مشيرة الى أن العروس أنهت تعليمها بحصولها على دبلوم صناعى فنى.



عقد القرآن الشيخ عبد الفتاح محمد الفقى مأذون قسم أول العريش التابع لها دار الرعاية المتكاملة والذى أكد على حقوق العروسين فى المهر ومقدام الصداق والمؤخر حفاظا على حقوق الزوجة.

ووقع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كشاهد أول على عقد قرآن العروسين، كما وقع النائب عزيز مطر عضو مجلس النواب كشاهد ثان، وكان وكيل العروس المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، وحضر توقيع عقد القران مسؤولى دار الرعاية المتكاملة وأسرة العريس، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمجلس القومى والمرأة وعدد من القيادات، إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية وزملاء وزميلات العروس من دار الرعاية المتكاملة، كما حرص النواب على تقديم النقوط والهدايا للعروسين، وقدم عدد كبير من الحاضرين الهدايا للعروسين.