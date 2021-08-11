جمال العدل وكيلا لنيللي كريم في عقد قرانها على هشام عاشور

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انتهت منذ قليل مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم اليوم بمدينة الساحل الشمالي، عدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زفاف نيللي كريم

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

كشفت منظمة الحفلات ريهام رضوان مجموعة صور للفنانة نيللي كريم من استعداتها الأخيرة قبل ساعات من حفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، ظهرت النجمة نيللى كريم فى الصور التي نشرتها صديقتها ريهام رمضان وهي تضع اللماسات الأخيرة من الميكياج الخاص بحفل زفافها، الذي من المقرر أن يقام الليلة على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

وظهرت نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور، أمس في الساحل الشمالي، مع عدد من أصدقاء العروسين، واحتفلوا سويًا، وبدأوا التحضيرات لعقد القران المقرر اليوم، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورهم سويا.

نيللي كريم تعلن خطبتها على لاعب الإسكواش هشام عاشور

وكانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها على بطل الإسكواش هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.، وأكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.