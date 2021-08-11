/644971/إنطلاق-منافسات-دورى-مستقبل-وطن-بالمنشأة-فى-محافظة-سوهاج

انطلقت منافسات دورى مستقبل وطن لكرة القدم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، للموسم الثالث على التوالى، برعاية النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، وتم إجراء القرعة وتقسيم المجموعات والفرق المشاركة في البطولة .

دوت الخليج يرصد انطلاق دوري مستقبل وطن

وقال النائب عاطف كعربان عضو مجلس النواب ، إن منافسات دورى مستقبل وطن تأتى في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف عنهم، سواء كانت أنشطة إجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، واكتشاف المواهب الشابة ،والتركيز على فئة الشباب والذى يعتبر العمود الفقرى للمجتمع المصرى.

دوري مستقبل وطن وحزب الأغلبية

وأوضح كعربان ،أن بطولة دوري مستقبل وطن لكرة القدم بطولة ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب بجميع فئاتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى بث روح الانتماء الوطني بجانب العوائد المادية للفائزين وتكريم أبطال الدوري في حفل أسطوري كبير يحضره جميع قيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس اشرف رشاد الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.