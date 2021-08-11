/644969/هل-يصبح-الإسماعيلي-ضحية-لعبة-الكراسي-الموسيقية-بين-الأهلي-والزمالك

يواصل الأهلي والزمالك المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، في ظل لعبة «الكراسي الموسيقية» بين القطبين ، بعد أن حقق الفارس الأبيض الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد ، ليحتل صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

الأهلي والإسماعيلي ولعبة الكراسي الموسيقية

ويستعرض دوت الخليج فرص المارد الأحمر والفارس الأبيض للمنافسة على صدارة الترتيب، حيث يواجه الأهلي منافسة الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي لحسم صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد احتلال الفارس الأبيض الصدارة برصيد 67 عقب الفوز على الاتحاد السكندري، ليصبح النادي الأهلي أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب لكن بفارق مباراة أقل عن الفارس الأبيض ، لتستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين الفريقين.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وشهد قائمة النادي الأهلي تواجد كلا من :

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.