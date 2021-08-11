/644968/مجلس-الشيوخ-الاقتصاد-المصرى-استطاع-الصمود-أمام-الصورة-غير-المحمودة-لدول-العالم

أكد تقرير مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن خطة التنمية للعام المالي 2021-2022 بأنه على الرغم من الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع الاقتصادية فى أغلب دول العالم إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام العديد من التحديات.

رئيس الشيوخ وخطة التنمية

ولفت التقرير الذي تم التصديق عليه بمجلس الشيوخ وإعتماده بمجلس النواب، إلي أن أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب الاقتصاديات فى العالم سواء المتقدم أو النامي. كما أوضحت وثيقة خطة العام الرابع، وقبلها سنوات الخطط السابقة، البناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات اظهرت مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن بسبب الجائحة.

كما إنها عبرت بشكل كبير عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة من خلال استهدافها الخروج بسرعة من تلك الأزمات والتوترات المصاحبة لها كنتيجة لإلتزام الحكومة بسياسات اقتصادية واجتماعية طموحة، ترتبت على تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الكلى وأوضاع المواطنين خاصة من هم أقل حظاً من الثروة والدخل.

مجلس الشيوخ وخطة التنمية

ولفت التقرير إلي أن الحكومة ومؤسساتها قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات التى كان من شأنها أن تنقل مصر إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتمانى فى العالم، مما أتاح الفرصة إلى وضع خريطة للمستقبل تقوم على مواجهة كافة مظاهر الخلل الاقتصادى والاجتماعى، والتى استمرت لسنوات عديدة سابقة من خلال استغلال كافة الإمكانيات، والقدرات وفى حدود الموارد المتاحة بأقصى طاقة ممكنة والاعتماد المطلق على جهود أبناء الدولة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن كل منافذ الاستغلال للطاقات البشرية الخلاقة المبدعة.