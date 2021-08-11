رئيس الشيوخ:اليمين الدستورية التى أداها الأعضاء كانت ضميرًا يُحركهم خلال دور الانعقاد الأول

/644967/رئيس-الشيوخاليمين-الدستورية-التى-أداها-الأعضاء-كانت-ضميرا-يحركهم-خلال-دور-الانعقاد-الأول

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس عمل طوال دور الانعقاد الأول الذي انطلقت أعماله فى 18أكتوبر 2021، فى ظل ظروف دقيقة عاني ومازال يعاني منها العام أجمع فى مواجهة جائحة كورونا.

رئيس الشيوخ وجهود برلمان 2021

جاء ذلك أثناء كلمته الختامية بدور الانعقاد الأول واذلي ألقاها علي الأعضاء قبل رفع دور الانعقاد، مؤكدا علي أنهم ودعوا فترةبرلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب والتى كانت اليمين الدستورية التى أداها الأعضاء ضميرًا يُحركهم وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا‏لهم وحماية الله ولطفه رحمة بهم.

رئيس الشيوخ وأعمال دور الانعقاد الأول

وأكد علي أن المجلس بأعضاءه عمل جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، ومُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.