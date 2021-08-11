/644966/محمود-جنش-يوجه-رسالة-للاعب-الاتحاد-السكندري-بعد-إصابتة-بقطع-في-الرباط-الصليبي

أثبتت الفحوصات التي خضع لها عبد السميع إبراهيم الشهير ب “سيمو”، لاعب خط وسط وصانع ألعاب الاتحاد السكندري، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمود”جنش”حارس مرمي نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”انستجرام” معلقاً:” الف سلامه عليك”.

جاءت الإصابة خلال مواجهة فريق الزمالك التي أقيمت أمس، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية من الجولة التاسعة والعشرون والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعرض اللاعب، خلال المباراة، للإصابة بعد نزوله بعشر دقائق فقط لينتهي موسم اللاعب مع الاتحاد السكندري. وكان الدكتور عمرو الاشلم، أعلن ومعه رئيس الجهاز الطبى الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، تشخيص الإصابة بقطع بالرباط الصليبي وتم تحديد موعد إجراء الجراحة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب لفترة لاتقل عن 6 شهور.

أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

حرص محمد أشرف “روقا” لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء بعد تعرضه وزملاءه أيمن حفني ومحمود حمدي “الونش” وإسلام جابر لحادث سير أثناء عودتهم بالسيارة الخاصة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد روقا أن الحادث كان بسبب عطل مفاجئ في إطار السيارة مما تسبب في خلل في سير السيارة وانفجار إطارها.

وتابع روقا: “الحمد لله أنا وكل زملائي بخير ولم يتعرض أحد لمكروه، وفي طريقنا للعودة إلى القاهرة بشكل طبيعي”.

تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري