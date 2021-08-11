/644965/انطلاق-أولمبياد-الشطرنج-بنظام-الأونلاين

تنطلق فعاليات أولمبياد الشطرنج، غدا الخميس، والتي تقام بنظام الأونلاين، خلال الفترة من 9 أغسطس الجاري، حتى 15 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن مشاركة منتخب مصر في تلك البطولة:

مشاركة مصر في أولمبياد الشطرنج

يتكون منتخب مصر في أولمبياد الشطرنج تحت قيادة أحمد عدلي، من فريق مكون من كل من: عبدالرحمن هشام، وأدهم فوزي، وكريم وجيه، شاهنده وفا، شروق وفا، آية معتز، أدهم قنديل، أحمد تامر، سارة عادل و چونير ماجد

وتعد تلك المرة، هي الثانية التي تقام بها الأولمبياد عبر الأونلاين بعدما تم تنظيمها العام الماضي بنظام الأولاين، وكان من المقرر أن تستضيفها روسيا ولكن تسبب فيروس كورونا في إقامتها أونلاين، وتتم المسابقة بمشاركة 160 دولة من مختلف العالم.

مواعيد منتخب سيدات مصر لكرة الهدف للمكفوفين، في منافسات بارلمبياد طوكيو 2020

المباراة الأول: أمام تركيا يوم 26 أغسطس الحالي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء(8:15 م).

المباراة الثانية: أمام أمريكا يوم 28 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا (12:30 م).

المباراة الثالثة: أمام اليابان(الدول المستضيفة للمسابقة)، يوم 29 أغسطس الحالي في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

المباراة الرابعة: أمام البرازيل يوم 30 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

وجاءت قائمة لاعبات المنتخب الوطني لسيدات كرة الهدف في بارالمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

قائمة المنتخب

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم

يذكر أن منتخب مصر لسيدات كرة الطائرة، كان قد تأهلوا إلى بارالمبياد طوكيو 2020، بعدما اعتذر المنتخب الجزائري(بطل إفريقيا)، عن المشاركة.

البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.