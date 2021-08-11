رسمياً.. الترجي التونسي يفسخ عقد «النقاز» قبل انتهائه بعامين

/644964/رسميا-الترجي-التونسي-يفسخ-عقد-النقاز-قبل-انتهائه-بعامين

أكدت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدولي التونسي حمدي النقاز اتفق مع إدارة الترجي الرياضي التونسي على فسخ التعاقد بالتراضي من أجل العودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد الترجي التونسي، في بيان منذ قليل أعلن فيه فسخ التعاقد مع النقاذ بشكل ودي بين الطرفين، وذلك قبل انتهاء عقد اللاعب من الفريق بعامين.

بيان الترجي التونسي

وجاء بيان الترجي عن الأمر: «تم التوصل لاتفاق رسمي بين الطرفين، لفسخ التعاقد قبل عامين من انتهاء العقد والذي كان مدته 3 سنوات».

وانضم النقاز لصفوف الترجي بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة المستحقات المالية.

وكان النقاز قد لعب بقميص النجم الساحلي التونسي على مدار فترة طويلة قبل أن يكون لاعبًا في الزمالك صيف 2018.

غرامة مالية على الترجي

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على الأهلي بسبب سلوك جماهيره في لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب رادس شهد أحداثا ساخنة قبل بدايته، جعلت الاتحاد الإفريقي يفرض عقوبات قوية على الترجي .

وأشار مسؤولو المباراة إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

حيث قوانين ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن حيث المواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

سبب فرض الغرامة المالية على الترجي

قبل بداية اللقاء قام جمهور الترجي ببعض أحداث الشغب في المدرجات ما أدى لإطلاق سلطات الأمن للغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.

مما اضطر لاعبو الأهلي لمغادرة ملعب رادس عقب تعرضهم للاختناق بالإضافة لطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز.

تقابل النادي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.