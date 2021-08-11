بالصور..استعدادات نيللي كريم لحفل زفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور

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كشفت منظمة الحفلات ريهام رضوان مجموعة صور للفنانة نيللي كريم من استعداتها الأخيرة قبل ساعات من حفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور الذي من المقرر أن يقام الليلة بمدينة الساحل الشمالي.

دوت الخليج ينشر استعدادت نيللي كريم لحفل زفافها

ظهرت النجمة نيللى كريم فى الصور التي نشرتها صديقتها ريهام رمضان وهي تضع اللماسات الأخيرة من الميكياج الخاص بحفل زفافها، الذي من المقرر أن يقام الليلة على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.

ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.

وظهرت نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور، أمس في الساحل الشمالي، مع عدد من أصدقاء العروسين، واحتفلوا سويًا، وبدأوا التحضيرات لعقد القران المقرر اليوم، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورهم سويا.

نيللي كريم تعلن خطبتها على لاعب الإسكواش هشام عاشور

وكانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها على بطل الإسكواش هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.، وأكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

نبذة عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر، .ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول له في حياته