/644961/تعرف-على-مجموعة-منتخب-سيدات-كرة-الهدف-في-بارالمبياد-طوكيو-2020

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، عن مجموعة منتخب مصر لسيدات كرة الهدف للمكفوفين، ويستعرض دوت الخليج ما أسفرت عنه القرعة:

مجموعة منتخب سيدات كرة الهدف للمكفوفين

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر لسيدات كرة الهدف للمكفوفين، في منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم 4 منتخبات أخرى وهم: تركيا، واليابان، وأمريكا، والبرازيل.

مواعيد منتخب سيدات مصر لكرة الهدف للمكفوفين، في منافسات بارلمبياد طوكيو 2020

المباراة الأول: أمام تركيا يوم 26 أغسطس الحالي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء(8:15 م).

المباراة الثانية: أمام أمريكا يوم 28 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا (12:30 م).

المباراة الثالثة: أمام اليابان(الدول المستضيفة للمسابقة)، يوم 29 أغسطس الحالي في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

المباراة الرابعة: أمام البرازيل يوم 30 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرا(4 م).

وجاءت قائمة لاعبات المنتخب الوطني لسيدات كرة الهدف في بارالمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم

يذكر أن منتخب مصر لسيدات كرة الطائرة، كان قد تأهلوا إلى بارالمبياد طوكيو 2020، بعدما اعتذر المنتخب الجزائري(بطل إفريقيا)، عن المشاركة.

البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.