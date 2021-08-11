/644960/محافظ-الدقهلية-يلتقي-بنواب-البرلمان--ويؤكد-أهمية-التواصل

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بنواب محافظة الدقهلية، مؤكدا التواصل والتعاون المشترك والمستمر مع النواب من أجل تحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة .

رئيس الوزراء ونواب البرلمان جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب و الشيوخ) لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين بالمحافظات. محافظ الدقهلية ونواب البرلمان وفي ذات السياق تابع " مختار" لقاءات النواب مع وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية لإستعراض مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل علي تلبيتها بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.. وأكد المحافظ على أن هناك تكليفات لجميع اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للحرص على التعاون مع السادة أعضاء البرلمان لأننا جميعا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب وإحتياجات ابناء الدقهلية.

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