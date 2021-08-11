/644959/علاء-قريطم-البرنامج-القومي-للتغذية-المدرسية-يحدث-توازن-لضبط-منظومة-التعليم

ثمن النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومي للتغذية المدرسية والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة مشيرا الى انه شيء مهم الاهتمام بالتغذية المدرسية عامة وخاصة الاكثر احتياجا .

فوائد التغذية المدرسية

واشار عضو مجلس النواب علاء قريطم فى تصريحات لـ دوت الخليج، ان زيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية يحدث توازن فى احتياجات الطلاب من الغذائ ذات القيمة المطلوبة للطالب لضبط المنظومة مما سيعود عليه بنتائج ايجابية فى بناء اجيال جديدة صحيا مشددا على انه ولابد ان تحتوي الوجبة الغذائيةعلي العناصرالمطلوبة من اجل الطلاب والاهتمام بوجبات الالبان والمخبوزات ذات القيمةالغذائيةالعالية.

توجيهات السيسي للأهتمام بالوجبة المدرسية

واضاف قريطم انه لابد من ضبط وتشديد الرقابة من كل الجهات الرقابية والتموينية والصحة المهنية وسلامةالغذاء والجهات المعنية، لوصول الوجبة للطالب ذات الوزن والقيمة الغذائية المحددة من قبل الوزارة، حتي يتم وصول الوجبات الغذائية الصحيحة او مبلغ للطالب بدل غذاء، مشيرا الى ان رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على استفادة الطلاب من العناصرالغذائية المطلوبة والاستثمار فى عقول صحية من اجيال جديدة يؤكد على ان الدولة تتغير للافضل.