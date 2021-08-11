قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.. نجوم سجلوا بقميص الفريقين.. بركات أقدمهم.. وعمرو السولية حديث العهد «أرقام واحصائيات»

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يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام، في مواجهة تحمل العديد من الأمآل للفريقين ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج لاعبين سجلوا بقميص المارد الأحمر والدروايش.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

وتقام المباراة بين الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز من أجل الإستمرار على صدارة ترتيب الدوري في ظل المنافسة القوية مع الزمالك.

عمرو السولية سجل هدفا للإسماعيلى، ومثله للنادي الأهلي

- سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 2 بالقاهرة الدورى العام 25 يونيه 2011.

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية الدورى العام 20 نوفمبر 2017

حماده المصرى سجل هدفين للإسماعيلى ، ومثلهم للنادي الأهلي

- سجل هدفًا للإسماعيلى 1 / 1 بالإسماعيلية الدورى العام في 24 أكتوبر عام 1980.

- سجل هدفًا للإسماعيلى 2 / 3 بالقاهرة بالدورى العام في 29 يناير 1982.

- سجل هدفين فى خسارة الإسماعيلى من الأهلى صفر / 2 بالقاهرة بالدورى العام 29 يناير 1988.

خالد بيبو سجل هدفا للإسماعيلى ، وهدفا للأهلى

- سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 3 بالإسماعيلية بالدورى العام 2 يونيه 2000.

- سجل هدفًا للأهلى 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى النهائى بضربات الترجيح 3 / 4 بكأس مصر 30 يونيه 2003.

محمد بركات سجل 5 أهداف للإسماعيلى،و7 أهداف للأهلى

- سجل هدفين للإسماعيلى بينهم ضربة جزاء 4 / 3 بالإسماعيلية بالدورى العام 2 يونيه 2000

- سجل هدفين للإسماعيلى 4 / 2 فى نصف النهائى بكأس مصر 8 أغسطس 2000.

- سجل هدفًا للإسماعيلى 4 / 4 بالقاهرة بالدورى العام يوم 20 مايو 2002.

- سجل 3 أهداف للأهلى صفر / 6 بالإسماعيلية بالدورى العام 15 أبريل 2005.

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 4 بالإسماعيلية بالدورى العام 22 مايو 2006.

قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي.. نجوم سجلوا بقميص الفريقين «أرقام واحصائيات»

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 بالإسماعيلية بالدورى العام 3 يناير 2009.

- سجل هدفًا للأهلى 4 / 2 بدورى أبطال أفريقيا يوم 19 سبتمبر 2010 الجولة السادسة بدور المجموعات.

- سجل هدفًا للأهلى 1 / 2 بالقاهرة بالدورى العام 25 يونيه 2011.

شادى محمد سجل هدفا للإسماعيلى ، وهدفين للأهلى

- سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء صفر / 2 فى نصف النهائى بكأس مصر 28 يونيه 2007.

- سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة بالسوبر المصرى 9 أغسطس 2007.

- سجل هدفًا للإسماعيلى 3 / 1 بالإسماعيلية بالدورى العام 21 نوفمبر 2010.

عبد الله السعيد سجل هدفًا للإسماعيلى، و4 أهداف للأهلى

- سجل هدفًا للإسماعيلى 3 / صفر بالقاهرة بالدورى العام 7 يناير 2007.

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 بالقاهرة بالدورى العام 27 ديسمبر 2011 موسم ملغى.

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 1 ملعب الأهلى بالإسكندرية بالدورى العام 20 يناير 2016.

- سجل هدفًا للأهلى من ضربة جزاء صفر / 1 بالقاهرة بالدورى العام 17 سبتمبر 2016.

- سجل هدفًا للأهلى صفر / 2 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية بالدورى العام 20 نوفمبر 2017.