مجلس الوزراء ينفى اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومى

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع بنك الاستثمار القومى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية البنك، مُشدداً على أنه يجرى العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وهى خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته فى المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحورى فى الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز فى العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمنى واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتى تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.

وناشد المركز الإعلامى، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأى العام.