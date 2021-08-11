وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى ملتقى المصريين الدارسين بالخارج

جدة - نرمين السيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.





واستعرضت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وفقًا لبيان التنسيقية اليوم الأربعاء، أنشطة مركز الحوار وما قدمه من توعية وتدريب للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية، والذين يثبتون دائمًا حبهم وولاءهم لمصر.

من جهته، أعرب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب، عن سعادته بالتواجد فى هذا الملتقى، مشيدًا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التى أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

وأكد أهمية دور التنسيقية فى إعطاء وإكساب الشباب الوعى والفكر السياسى والمنهجية التى من خلالها يستطيع الشباب معرفة وإدراك ما يدور حولهم، مستعرضًا الأنشطة والفعاليات المختلفة التى تقوم بها لجان الدعم واللجان النوعية بالتنسيقية لتمكين ودعم الشباب ليكونوا عماد الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الدولة تؤكد دائمًا دعم الشباب المصرى، وقد ظهر ذلك جليًا فى استعانة جميع الوزراء بمساعدين من الشباب، بل أصبح الشباب مشاركين بقوة فى عملية التنمية الجارية فى الدولة، منوهًا بأن الأمر فى مصر الآن وفى عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل كثيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.