القباج توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ أسرتين فى القاهرة وبنى سويف

جدة - نرمين السيد - وتحرك الفريق وتبين من خلال دراسة الحالات أن، ر.أ، 37 عامًا، متواجدة بالشارع ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وعامين، ونتيجة لعدم القدرة على إعادتها للزوج، وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرأة تم إيداعها وأطفالها الثلاثة بمركز استضافة المرأة بالقاهرة، كما تم التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لتقديم الدعم القانونى للسيدة.

كما تعامل الفريق مع سيدة أخرى فى العقد الثالث من العمر تدعى س. م. م، وطفلها ى. م، 4 أعوام من محافظة بنى سويف ونتيجة لخلافات عائلية تركت المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالهرم.. كما تم عمل مسحة كورونا بمستشفى حميات العباسية وتم إيداع الطفل بدار رعاية بالجيزة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" فى 13 محافظة هى الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، بورسعيد، والغربية، والفيوم.