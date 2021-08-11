محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة فى 4 قرى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، حزمة من المشروعات بقرى دار السلام وبلانة وأبو سمبل وتوشكى غرب بنطاق مركز نصر النوبة، والذى يشهد تنفيذ هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والمنفذة أيضا بمركزى كوم أمبو وإدفو وعلى مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بالمراكز الثلاثة بإجمالى 662 مشروعا قابلين للزيادة.





واستهل المحافظ، وفقا لبيان صحفى، جولته بتفقد محطة الصرف الصحى بقرية دار السلام بواسطة الهيئة القومية والتى تصل تكلفتها التقديرية إلى 40 مليون جنيه، وتضم محطة رفع وشبكات إنحدار بإجمالى أطوال 4 كم، بجانب خط طرد بطول 0.6 كم، حيث تم تنفيذ الشبكات بنسبة 85 %، فيما تم إستلام موقع محطة الرفع وجارى البدء فى أعمال حفر البيارة لتخدم هذه المحطة نحو 1400 نسمة.

كما تفقد مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتموين، والسجل المدنى، والشهر العقارى، ومركز تكنولوجى، من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتى ضمن إنشاء 30 مجمعا منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة، و 13 مجمعا بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مركز طب أسرة بلانة الجديد والمقام على مساحة 1200 م2 بتكلفة 25.8 مليون جنيه، والتى تأتى ضمن تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجرى الاستعداد لتجهيزهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11.7 مليار جنيه منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات و2.5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية والغير طبية، وبالتوازى تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة فور بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع صرف صحى أبو سمبل وتوشكى غرب بواسطة الهيئة القومية بتكلفة تقديرية 270 مليون جنيه حيث تضم محطة معالجة بطاقة 9 آلاف م3 لتصل إلى طاقة 17 ألف متر مكعب مستقبلياً، ومحطة رفع، بجانب خط طرد وخط سيب نهائى وشبكة إنحدار بإجمالى أطوال 45 كم، وقد تم نهو شبكة الإنحدار بقرية أبو سمبل، كما تم نهو 96 % من شبكة إنحدار قريتى توشكى شرق وغرب، فيما يجرى العمل فى تنفيذ أعمال التجارب والتشغيل ونهو أعمال محطة الرفع والمعالجة بنسبة 97 % ليساهم هذا المشروع الحيوى لمحطة المعالجة فى توفير خدمة الصرف الصحى لـ 60 ألف نسمة بـ 11 قرية.

وشدد عطية على ضرورة تلافى الملاحظات مع مراعاة توفير جميع قطع الغيار الاحتياطى لمحطات الرفع والمعالجة للصرف الصحى، بجانب تطبيق إجراءات الصيانة الدورية من خلال تعاقدات الضمان مع الشركات المنفذة، وهو الذى يتوازى مع ضرورة توفير بدائل لضمان انتظام التيار الكهربائى داخل مكاتب البريد.

واختتم المحافظ جولته، بتفقد مكتب بريد أبو سمبل والجارى إنشاؤه من بين 46 مكتبا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث يخدم حوالى 15 ألف نسمة، ومدعم بعدد 3 ماكينات معاشات، كما أنه يقدم جميع خدمات الحكومة الالكترونية، لتخفيف أعباء ومشقة التنقل.