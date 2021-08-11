/644958/الأهلي-يعيد-كأس-إفريقيا-إلى-مقر-النادي-بالجزيرة

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر صوراً من نهاية جولة كأس افريقيا فى شوارع القاهرة وعلقت قائلة :"نهاية جولة كأس أفريقيا "العاشرة" في شوارع القاهرة بالعودة مجددا إلى مقر نادي القرن بالجزيرة".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، رحلة انتقال بطولة كأس دوري أبطال افريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

يدخل فريق الأهلى مباراته اليوم الأربعاء نظيره الإسماعيلى على استاد الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة، كلاً من: ‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

حارس مرمى:محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع:محمد إيهاب، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، مصطفى الزنارى، محمد نصر، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط:عماد حمدى، عمر الوحش،محمود دونجا، محمد عادل، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبد السميع، محمد الضرف.

خط الهجوم:شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

مباريات الأهلي والإسماعيلي في كأس مصر العام بشهر أغسطس

- يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1 - يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 " محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 "

مباريات الأهلي والإسماعيلي في السوبر المصري بشهر أغسطس

- يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

مباريات الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بشهر أغسطس

- يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة " محمد محسن أبو جريشة ".

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.