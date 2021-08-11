/644957/النائب-هشام-الجاهل-توزيع-الوجبات-المدرسية-على-الطلاب-بالكارت-الذكي-يقضي-على-منظومة-الفساد

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب بأستخدام الكارت الذكي، وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا ان هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأنه يُساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع فى أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى التغذوي.

هشام الجاهل: توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب بالكارت الذكي يقضي على منظومة الفساد وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائى سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعد جزء أساسى من منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة من الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أى تقصير أو إهمال. وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعه تنفيذ هذه القرارت فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.

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