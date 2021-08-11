/644955/أيمن-محسب-زيادة-مخصصات-الوجبة-المدرسية-ترجمة-لاهتمام-القيادة-السياسية-بالنشء-وحرص-الدولة-بصحة-الأطفال

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية عازمة على بناء جيل جديد سليم مُعافى، وذلك من خلال الاهتمام الجيد بالنشء، ولعل التوجيهات الخاصة بالتغذية المدرسية ترجمة حقيقة على الأرض بالأطفال والأجيال الجديدة، وذلك في خطوة الغرض منها التنشئة السليمة والقضاء على بعض الأمراض التي انتشرت في المدارس مؤخرا وبين الأطفال.

ايمن محسب : سيتم تصميم الوجبة المدرسية طبقاً للفئة العمرية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تم التطرق إليه خلال اجتماع الحكومة وإعلان زيادة المخصصات للتغذية المدرسية، وأنه سيتم تصميم الوجبة المدرسية طبقاً للفئة العمرية وتحديد الاحتياجات اليومية للطلاب، وتوزيع الوجبات باستخدام الكارت الذكي، والذي سيفعل بـ QR code المربوط بنتائج مبادرة 100 مليون صحة، خطوات جادة وفعالة من قبل الوزارات المعنية بالأمر وفي مقدمتها الصحة والتربية والتعليم، والجدية في التنفيذ.

محسب : التغذية المدرسية تستهدف علاج أمراض سوء التغذية

وأشار عضو البرلمان فى تصريحات لتحيا مصر إلى أن المبادرة لا تستهدف توفير وجبة مدرسية مناسبة للأطفال فقط، ولكن تستهدف علاج أمراض سوء التغذية والسمنة والأنيميا فى المدارس، وذلك من خلال الكشف المبكر عن هذه الأمراض في المراحل العمرية المتقدمة، وبهذا تستهدف المبادرة الطفل بداية من توقيع الكشف المبكر وعمل قاعدة بيانات دقيقة حول نسبة الأمراض والأماكن الأكثر انتشارا وأسباب ذلك ومن ثم يتم العمل على وضع أسس وقواعد لعلاج هذه الأسباب، بالتزامن مع توفير الوجبة المدرسية للطفل.

وأكد محسب، أن بناء دولة شابة يلزمه وجود أجيال بلا أمراض، وهذا ما تصبو إليه القيادة السياسية، بالإضافة لخلق كوادر مؤهلة لتولى العمل العام في المستقبل، وأن الرئيس منذ اللحظة الأولى حريص على بناء الإنسان وتمكين الشباب وصحة المواطنين في مختلف الفئات العمرية، حيث يتم الاهتمام بصحة الطفل حتى في مرحلة ما قبل الولادة من خلال حملات الكشف عن السيدات وتوفير نظام رعاية صحية يليق بالمواطنين.