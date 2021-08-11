ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأربعاء، القبض على طالب 19 عامًا، المتهم بهتك عرض طفلة رضيعة 4 أشهر، بعدما غافل والد الطفلة حارس عقار خلال تنظيفه سطح العقار محل سكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على طالب هتك عرض طفلة رضيعة في الجيزة تفاصيل الواقعة ترجع تفاصيل الواقعةعندما تلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص حارس عقار مفاده قيام طالب يقطن بالعقار مكان عمله، بهتك عرض طفلته صاحبة الـ4 أشهر والتسبب بنزيف. تنظيف سطح العقار حيث أفاد والد الطفل بأنه كان يقوم بتنظيف سطح العقار مكان عمله، وحال ذلك صاحت صغيرته بالصراخ فطلب من الشاب حملها وإنزالها إلى والدتها في الطابق الأرضي لاتساخ يديه، وخلال ذلك تعدى المتهم على الطفلة وقام بهتك عرضها. وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئى بمعرفة مفتش الصحة تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتك عرض طفلة بمبرز على يد طالب في الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.