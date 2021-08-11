/644948/جوزي-حرامي--وحرض-بلطجية-على-ضربي--ربة-منزل-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

سرق ذهبي

روت الزوجة لمراسة « دوت الخليج » : « متجوزة بقالي شهرين ..جواز صالونات.. بيتعدى عليا بالضرب المبرح والأهانة، وسرق ذهبي اللي اهلي اشترهولي، وأتهمني بتهم كيدية وشوة سمعتي، وحرض بلطجية لضربي في شقة وسرقتي ».

تركت شقتي بعد شهرين من الزواج

أكملت الزوجة في تصريح خاص لـ « دوت الخليج» : « تركت شقتي بعد شهرين من الزواج بعد تعرضي لعلقة موت.. واكتشفت بالصدفة نصبه على عدد من الأشخاص ..ليقوم بإستغلال غيابي عن شقتي عند أهلي ويسرق محتويات الشقة بأكملها .. وأختفى .. وبعد مرور شهر من الزواج جاء صاحب المنزل وطالبي بالإيجار لاكتشف أن الشقة ليست ملكه كما يقول » .

زواج صالونات

وأشارت الزوجة لـ « دوت الخليج »: « زواجى به عن طريق الصالونات بعد أن أوهمني أنا وأهلي أنه يعمل بإحدى الدول بالخارج، وبعد 3 أشهر عاد من الخارج ويرغب بإتمام الزواج ».

حلوا مشاكلكم بعيد عننا

واختمت الزوجة لـ «دوت الخليج » : «وعندما اشتكيته لأهله تبرأو منه ..وقولولي حلوا مشاكلكم بعيد عننا..وطلبوا مني مجيش ليهم تاني البيت، وطرودني من بيتهم، وهددوني لو روحت للمحكمة، وأصبحت بفضل زوجى مقيمة فى المحاكم لأتخلص من زوجى النصاب، فلجأت للمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».