/644951/وفد-من-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يشارك-في-فعاليات-الملتقى-السابع-لشباب-المصريين-الدارسين-بالخارج

حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم إن مصر في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، وقالت إننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبح واقعا ملموسا.

واستعرضت الوزيرة أنشطة مركز الحوار وما قدمه من توعية وتدريب للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور ، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية،الذين يثبتون دائما حبهم وولاءهم لمصر.

و قد أعرب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته عن سعادته بالتواجد في هذا الملتقى مشيدا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة وما حققته من نجاح ملموس يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

كما أوضح فتحي أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعطاء وإكساب الشباب الوعي و الفكر السياسي و المنهجية التي من خلالها يستطيع الشباب معرفة و إدراك ما يدور حولهم , كما استعرض الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها لجان الدعم واللجان النوعية بالتنسيقية لتمكين و دعم الشباب ليكونوا عماد الجمهورية الجديدة.

واستعرض فتحي رحلته وتجربته الشخصية خلال كلمته، وشدد على أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، و قد ظهر ذلك جلياً في استعانة جميع الوزراء بمساعدين من الشباب، بل أصبح الشباب مشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

ضم وفد التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ويوستينا رامي وفيولا فهمي أعضاء التنسيقية.