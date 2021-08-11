/644950/النائبة-مي-رشدي--البرنامج-القومي-للتغذية-المدرسية-خطوة-هامة-فى-انشاء-اجيال-صحية

ثمنت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان بالبرلمان ان الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومى للتغذية المدرسية والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة مؤكدة على ان انشاء اجيال صحية منذ الصغر شيء اكثرمن رائع وسيكون له تداعيات اجابية كبيرة على الدولة المصرية فى بناء الانساء منذ الصغر والاهتمام به .

مي رشدي : ملف التغذية المدرسية يعتبر من اقوي واهم الملفات المرتبطة بالنشء وبناء الانسان المصري

واكدت عضو مجلس النواب مي رشدي لتحيا مصر ان هذا الملف يعتبر من اقوي واهم الملفات المرتبطة بالنشء وبناء الانسان المصري واعادة تاهيلة صحيا نظرا لان الوجبات المدرسية هي من العناصر الاساسية فى النظام التعليمي السليم والذي يحضي باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عودنا على التغير وبناء الدولة المصرية القوية والاهتمام بكافة الاجيال منذ الصغر وحتي كبار السن .

واوضحت عضو لجنة الاسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي ان توفير النظام الغذائي السليم للاطفال هو عنصر اساسي فى منظومة التعليم كمان نراها فى الدول المتقدمة للحفاظ على صحة التلاميذ مطالبة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب قائلة : على الحكومة ان تراعي المعايير والمواصفات الصحية اللازمة فى ملف التغذية المدرسية مع المراقبة والتشديد على الوجبات المدرسية واماكن تخذينها وكذلك المصانع التى سيتم التعاقد معها .