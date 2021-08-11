/644949/وصيف-إفريقيا-يستغني-عن-خدمات-نجمه-الأول--وبيراميدز-يترقب

أكدت صحيفة جنوب إفريقية في تقرير، صباح اليوم الأربعاء، أن وصيف بطل إفريقيا كايززر تشيفز، يبحث عن عرض لمهاجمة الصربي سمير ناركوفيتش، داخل أحد صفوف الأندية المصرية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يبلغ نوركوفيتش من العمر 29 عامًا ويتبقى في عقده عامان حيث ينتهي في يونيو 2023، بجانب إمكانية تمديده لموسم آخر حسب الاتفاق مع كايزر تشيفز.

تقرير الصحيفة الجنوب إفريقية

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية أن نادي كايزر تشيفز قد فوض وكيلًا من جنوب إفريقيا له اتصالات ببعض الأندية المصرية من أجل تقديم عرض لضم نوركوفيتش.

كما كشف مصدر من داخل بيراميدز عن تواجد إهتمام كبير من اليوناني تاكيس جونياس، بخدمات الصربي سمير ناركوفيتش، بعد تواجد العديد من لاعبي الفريق في توتر وبحث عن الرحيل.

عقد سمير ناركوفيتش

ويمتلك المهاجم الصربي شرطًا جزائيًا في عقده قيمته 1.5 مليون دولار، وتزعم الصحيفة أن نادي بيراميدز مهتم بالتعاقد مع نوركوفيتش منذ فترة ويأمل كايزر تشيفز في إتمام الصفقة.

ويرغب كايزر تشيفز في بيع نوركوفيتش من أجل تمويل الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق الجنوب إفريقي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن بيراميدز ليس فقط النادي المهتم بضم نوركوفيتش، هناك أيضًا عروض خليجية من أبها في الدوري السعودي ونادي الكويت في الدوري الكويتي.

بيراميدز يضمن مقعد في الكونفيدرالية

ضمن بيراميدز التأهل لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد نهاية مباراة الزمالك والإتحاد السكندري والتي أنتهت بخسارة زعيم الثغر أمام الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف واحد ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري.

وتوقف رصيد الإتحاد السكندري عن النقطة 41 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري ليفقد بذلك فرصة المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية لصالح بيراميدز صاحب المرتبة الرابعة برصيد 43 نقطة.

وتنص لوائح اتحاد الكرة المصري على مشاركة رباعي الدوري الممتاز في البطولات الإفريقية وبناء على ذلك تقرر مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ، والمصري وبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية.